بلماضي: “سبحان الله.. سيناريو النهائي كان في ذهني”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه عاش لحظات نهائي كأس أمم إفريقيا، في مخيلته قبل إنطلاق المنافسة القارية بالقاهرة.

وتحدث بلماضي عن مشوار النجمة الثانية خلال روبورتاج مطول بث على قناة Bein sport أمسية الإثنين قائلا:

“سبحان الله ..في المباراة النهائية وخلال الدقائق الأخيرة شعرت أنني عشت هذه الأجواء من قبل عندما أردت إشراك مدافع ثالث في المحور”.

وأضاف: ” خلال المباراة الودية أمام منتخب مالي فكرت في إشراك ثلاث مدافعين في محور الدفاع، تحضيرا للمباراة النهائية في حال تقدمي بهدف وحيد، وهو ما حدث بالضبط أمام السنغال”.