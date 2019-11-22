بلماضي: “سعيت لأنجح كمدرب فيما لم أنجح فيه كلاعب”

كشف الناخب الجزائري جمال بلماضي، الهدف الأول والأساسي الذي دفعه لقبول تولي تدريب المنتخب الوطني، نافيا أن يكون ذلك من أجل الأموال.

وصرح جمال بلماضي، للإذاعة الوطنية: “قبولي تدريب الخضر، لم يكن أبدا من أجل المال، لأنني كنت جد مرتاح في هذا الجانب، من حيث أتيت”.

وأضاف: “هدفي كان جعل الشعب الجزائري يفخر بمنتخبه، لم أنجح في تحقيق ذلك كلاعب للخضر، فسعيت لتحقيقه كمدرب”.

وتابع: “أتمنى أن أسعدهم مرة أخرى، وأن أجعلهم دائما فخورين، خاصة وأن كرة القدم هي الرياضة الأولى في الجزائر”.

وأردف جمال بلماضي: “عندما أشاهد فرحة الشعب الجزائري وفخره بمنتخبه، “الدنيا وما فيها”، هذا ما يهمني، وهذا هو هدفي الأساسي من تولي تدريب الخضر”.