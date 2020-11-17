بلماضي سعيد بالتأهل وغير راض عن التعادل

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي”، عن سعادته بالتأهل لنهائيات كأس إفريقيا بالرغم من أنه كان يريد تحقيق الانتصار خارج الديار.

وقال بلماضي لحظة وصول الخضر اليوم الثلاثاء من زيمبابوي: “ذهبنا من أجل هدف واضح وهو التأهل لنهائيات كأس إفريقيا ونحن سعداء بذلك”.

وأضاف: “بالنظر للظروف التي عشناها خاصة مع طول الرحلة واللعب في أرضية ميدان مثل تلك، وأيضا توقيت المباراة يمكن القول أن النتيجة جيدة وكان يمكننا تحقيق الفوز”.

وتابع: “نريد دائما تحقيق الانتصارات.. واليوم تجاوزنا مرحلة مهمة، وأصبحنا نفكر في الانتصارات فقط فحتى نتيجة التعادل لا ترضينا خارج الديار”.