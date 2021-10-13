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الرياضة

بلماضي: “سعيد بالعودة إلى مصر لمواجهة جيبوتي”

بقلم كريم.تيغرمت
بلماضي: “سعيد بالعودة إلى مصر لمواجهة جيبوتي”
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أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته بخوض المواجهة المقبلة أمام منتخب جيبوتي، بمصر، بالنظر للذكريات الجميلة للخضر بمصر.

وصرح بلماضي، في هذا الخصوص: “سعيد بالذهاب للعب في مصر، لأننا نملك العديد من الذكريات الجميلة”.

وأضاف الناخب الوطني: “سنذهب إلى مصر، برغبة وعزيمة كبيرتين، والأكثر أهمية أننا سنذهب لتحقيق النقاط الثلاث”.

يذكر أن المنتخب الوطني، من المقرر أن يواجه منتخب جيبوتي، ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

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