بلماضي :”سعيد بالفوز المفيد لنا قبل المواجهة القوية أمام مصر”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي سعادته لقيدة لاعبيه للفوز بخماسية مقابل واحد في المباراة الودية أمام الرأس الأخضر.

وقال جمال بلماضي في تصريحه خلال الندوة الصحفية “التعداد أصبح ثريا في المنتخب الوطني، الاختيار أصبح صعبا نوعا بعض الشيء، في المنتخب الوطني، لكن أمر جميل جدا بالنسبة لنا”.

كما أضاف بلماضي “نملك لاعبين ينشطون تقريبا في المنصب نفسه، وهذا هو دور المدرب في اختيار الأفضل، و في الوقت المناسب قبل الموعد الهام”.

وختم بلماضي “شاهدت آن كل اللاعبين يتنافسون على تقديم الأفضل، المباراة كانت مفيدة جدا بالنسبة لنا، استعدادا كان كوت ديفوار، على كل حال كل شيء كان جميلا خاصة و أرضية الميدان في قسنطينة”.

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