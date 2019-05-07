“بلماضي” سعيد بـ”مُعاناة” رياض محرز!

أكد الناخب الوطني، “جمال بلماضي”، بأن عدم لعب الدولي الجزائري، رياض محرز بإنتظار مع ناديه “مانشستر سيتي” يخدمه قبل “الكان”.

وقال الرجل الأول في “الخضر” :”عندما نُشاهد الأرقام والإحصائيات نجد بان رياض كان في المُستوى وقام باللازم للتواجد معنا بمصر”.

وأضاف :”عدم بذله لمجهودات كبيرة خلال المنعرج الأخير من هذا الموسم، يُريحني كثيرا، لأنه سيأتي في أفضل حال لكأس إفريقيا”.

وأكد “بلماضي” أكد في تصريحاته الأخيرة لـ”بي إن سبورتس”، بأنه مكانة إبن “سارسال” مضمونة مع “مُحاربي الصحراء” مهما كانت الظروف.