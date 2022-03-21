بلماضي: “سعيد بملاقاة اللاعبين من جديد ونتمنى جميعا التأهل”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته بملاقاة أشباله من جديد، تحسبا لمبارتي السد اللتين ستجمعهم بمنتخب الكاميرون.

وصرح بلماضي، اليوم الإثنين، لتلفزيون “النهار”: “اللاعبون سعداء بالعودة للمنتخب الوطني، وأنا سعيد بملاقاتهم من جديد”.

كما أضاف: “%80 بالمئة من اللاعبين قادمون من باريس، والبقية يتواجدون معي وسيرافقونني من الجزائر”.

وتابع جمال بلماضي: “سنخوض مبارتين حاسمتين، لبلوغ المونديال، ولمست رغبة كبيرة لدى اللاعبين، ونتمنى جميعا التأهل”.

وجاءت هذه التصريحات من جمال بلماضي، خلال تواجده بمطار هواري بومدين، للتنقل إلى غينيا الإستوائية مكان تربص الخضر.