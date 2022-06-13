بلماضي: ” سعيد جداّ بنجاح التربص الأخير بعدما عشنا فترة دراماتيكية “

ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي رضاه التام عن التربص الذي أقامه في قطر رفقة لاعبيه. الذي أتبعه بفوز امام ايران.

وقال بلماضي في تصريح لموقع الفاف اليوم الإثنين: “قبل كل شيء، فزنا بـ 3 مباريات. إنها قصة جميلة التي عانقها النجاح. بعد تقريب نوعا من النتائج السلبية، أتحدث بكل صراحة، عشنا فترة دراماتيكية”.

وأضاف “لقد تعرفت على الملتحقين الجدد للمنتخب الوطني. درسوا الوضعية جيّدا معنا. وعرفوا هدفنا مباشرة وهو الفوز بالمباريات”.

وألدف “لعبنا ثالث مباراة امام إيران التي تلعب كرة قدم جيّدة. وأكدنا أننا الأقوى. كما أكدنا ان عدم التأهل إلى المونديال كان عبارة عن هفوة فقط”.