بلماضي: “سعيد جدا بعودة فارس للمنتخب”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته التامة لاستعادة خدمات المدافع محمد فارس. وتواجده في التربص الحالي للخضر، الذي يسبق مواجهة النيجر.

وقال بلماضي، بخصوص عودة فارس: “سعيد جدا بعودة فارس بعد غيابه الطويل للعديد من الأسباب على غرار الإصابة التي كان يعاني منها”.

وأضاف: “فارس يبلغ حاليا 25 عاما، ولديه رغبة كبيرة في التألق والنجاح. وأنا أبديت مساندتي له. بالنظر للمردود الذي قدمه في المباريات التي لعبها معنا”. وتابع قائلا: “فارس يملك امكانات كبيرة من الجانب الدفاعي، وأتمنى أن يقدم الإضافة اللازمة في مبارياتنا المقبلة”.

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