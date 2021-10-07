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الرياضة

بلماضي: “سعيد جدا بعودة فارس للمنتخب”

بقلم كريم تيغريمت
بلماضي: “سعيد جدا بعودة فارس للمنتخب”
الناخب الوطني
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أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، سعادته التامة لاستعادة خدمات المدافع محمد فارس. وتواجده في التربص الحالي للخضر، الذي يسبق مواجهة النيجر.

وقال بلماضي، بخصوص عودة فارس: “سعيد جدا بعودة فارس بعد غيابه الطويل للعديد من الأسباب على غرار الإصابة التي كان يعاني منها”.

وأضاف: “فارس يبلغ حاليا 25 عاما، ولديه رغبة كبيرة في التألق والنجاح. وأنا أبديت مساندتي له. بالنظر للمردود الذي قدمه في المباريات التي لعبها معنا”. وتابع قائلا: “فارس يملك امكانات كبيرة من الجانب الدفاعي، وأتمنى أن يقدم الإضافة اللازمة في مبارياتنا المقبلة”.

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