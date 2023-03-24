بلماضي :”سعيد جدا لهؤلاء اللاعبين بعد استعادة مستواهم “

أكّد الناخب الوطني جمال بلماضي أن الثنائي بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني قدمّا ما عليهما بعد الاستعانة بهما في الشوط الثاني.

وقال جمال بلماضي خلال الندوة الصحفية “بونجاح يملك حب للمنتخب، و عاد إلينا بعد عام تقريبا من الغياب، حتى بن سبعيني قدم مباراة جيّدة”

كما أضاف بلماضي “اللاعبون يشعرون بالمنافسة وأمر ايجابي بالنسبة للمنتخب، رأينا أمور جيّدة بالنسبة للمنتخب، أنا سعيد جدا بالنسبة لبغداد”.

وأردف “نفس الشيء بالنسبة لسليماني، الذي ننتظره مستقبلا و العودة لنا”

كما ختم مدرب الخضر في حديثه عن بلايلي “يوسف يستطيع التسجيل و تقديم التمريرات الحاسمة، محرز نفس الشيء حاسم مثلما عوّدنا، أؤكد أن المنافسة شرسة على المناصب”.

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