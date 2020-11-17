بلماضي: “سفرية زيمبابوي درس مفيد قبل تصفيات المونديال”

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بلماضي: “سفرية زيمبابوي درس مفيد قبل تصفيات المونديال”
بقلم أمير بهلول

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن سفرية زيمبابوي هي بمثابة درس مفيد للمنتخب الوطني قبل تصفيات كأس العالم.

وقال “بلماضي” في تصريح اليوم الثلاثاء : “لا نريد التكبر، كنا نريد التأهل لنهائيات كأس إفريقيا، ولكن قلت للاعبين أن هذه السفريات التي سنواجهها عندما نلعب تصفيات المونديال”.

وأضاف: “التأهل لكأس العالم سيكون صعبا في إفريقيا بالنظر لكل الظروف، التصفيات ستبدأ وعلينا أن نكون مستعدين”.

وتابع: “الجولتين الأخيرتين مناسبتين لنا، ولدينا البرنامج الخاص بهم، فيمكن أن تكون فرصة للاعبين الذين يلعبون وقت أقل”.

وختم كلامه: “كل المباريات التي لعبناها خارج الديار نجحنا في تحقيق نتائج إيجابية ونحن في الطريق الصحيح”.


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