بلماضي: “سليماني سيصبح أفضل هدّاف للخضر عبر التاريخ” !

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي” ثقته الكاملة في المهاجم “إسلام سليماني” الذي يقترب شيئا فشيء من رقم “عبد الحفيظ تاسفاوت” الذي يعتبر الهداف التاريخي للخضر.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية: “مع كل الإحترام الذي أكنه لي عبد الحفيظ تاسفاوت إلا أن سليماني سيصبح هداف المنتخب الأول وأنا متأكد من ذلك”.

وأضاف: “سليماني لاعبا رائع وما قدمه مع موناكو يؤكد ذلك لقد سجل ثلاث أهداف في مباراتين، الجمهور الجزائري يريد اللاعب المهاري ولكن بالنسبة لي اسلام لاعب مهاري”.

وتابع: “إسلام هو مهاجم يصنع العديد من الفرص وهذا ما يهمني، وهو لاعب مميز ومحارب فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “أعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط حتى يصبح السوبر سليم هداف المنتخب الوطني”.