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بلماضي: “سليماني سيصبح أفضل هدّاف للخضر عبر التاريخ” !

الرياضة
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بلماضي: “سليماني سيصبح أفضل هدّاف للخضر عبر التاريخ” !
بقلم أمير بهلول

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي” ثقته الكاملة في المهاجم “إسلام سليماني” الذي يقترب شيئا فشيء من رقم “عبد الحفيظ تاسفاوت” الذي يعتبر الهداف التاريخي للخضر.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية: “مع كل الإحترام الذي أكنه لي عبد الحفيظ تاسفاوت إلا أن سليماني سيصبح هداف المنتخب الأول وأنا متأكد من ذلك”.

وأضاف: “سليماني لاعبا رائع وما قدمه مع موناكو يؤكد ذلك لقد سجل ثلاث أهداف في مباراتين، الجمهور الجزائري يريد اللاعب المهاري ولكن بالنسبة لي اسلام لاعب مهاري”.

وتابع: “إسلام هو مهاجم يصنع العديد من الفرص وهذا ما يهمني، وهو لاعب مميز ومحارب فوق أرضية الميدان”.

وختم كلامه: “أعتقد أن الأمر مسألة وقت فقط حتى يصبح السوبر سليم هداف المنتخب الوطني”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=698057

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