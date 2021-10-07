بلماضي: “سليماني سيكون جاهزا لمواجهة النيجر”
بقلم كريم تيغريمت
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، جاهزية مهاجمه إسلام سليماني للمشاركة في مباراة النيجر. فيما أبقى الشك قائما بخصوص الثنائي بلعمري وبن سبعيني.
وصرح بلماضي خلال ندوته الصحفية، اليوم الخميس: “سليماني، سيكون جاهزا للمشاركة معنا في مباراة النيجر”. أما فيما يخص بلعمري، يمكننا أخذ بعض المخاطرة بإشراكه، أما بن سبعيني يبقى محل شك في مشاركته”.
وتابع جمال بلماضي: “سيكون بإمكاننا على الأقل الاستفادة من خدمات لاعبين من هذا الثلاثي في مواجهة منتخب النيجر”.
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