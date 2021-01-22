بلماضي: “سليماني طموح ولم يفاجئني بتوقيعه في ليون”

أشاد الناخب الوطني جمال بلماضي بالمهاجم الدولي إسلام سليماني الذي وقع مؤخرا في فريق أولمبيك ليون الفرنسي.

وتحدث بلماضي عن إنتقال سليماني لفريق أولمبيك ليون فور وصوله اليوم الجمعة إلى مطار هواري بومدين قائلا:

“إسلام سليماني يملك العديد من الطموح، وهو معروف بهذه التحديات ولا يبحث عن البطولات السهلة، وكان قادرا على الحصول على عقود أفضل من الناحية المادية، لكنه يريد التحدي دائما، وهذا أمر لا يفاجئني وأتمنى له التوفيق، هذا أمر جيد له وللمنتخب الوطني، لأنه لم يقل كلمته الأخيرة بعد في المنتخب”.