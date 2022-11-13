بلماضي :” سماع كلمة المونديال يوجع القلب لكن سأشجّع هذه المنتخبات”

ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي استيائه الكبير لعدم قيادة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال الذي سينطلق قبل أيام فقط.

و قال بلماضي في الندوة الصحفية :” سأتابع مباريات المونديال عبر التلفاز، كما سأقتنص تحليل يخصّني وسيساعدني حتما في مشواري التدريبي، ساشجّع تونس والمغرب لان انصارهم شجّعونا سابقا”

وأضاف ” طبعا مثل بقية المدربين، سأتابع المنافسة منذ البداية وإلى غاية نهاية المباراة، كما سأدعّم قطر الذي سيمثل العرب”.

كما تطرق بلماضي الى قضية عدم تأهله و لاعبيه إلى العرس الكروي “القلب يوجع بعض الشيء لعدم المشاركة وسماع كلمة المونديال”.

وختم بلماضي ” حدث لنا نفس الشيء مع ايطاليا. يجب علينا العمل، والصبر، واطالب من الجمهور الجزائري دعمنا للعودة إلى الطريق الصحيح”.