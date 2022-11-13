بلماضي :” سماع كلمة المونديال يوجع القلب لكن سأشجّع هذه المنتخبات”
بقلم عزيز طالبي
ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي استيائه الكبير لعدم قيادة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال الذي سينطلق قبل أيام فقط.
و قال بلماضي في الندوة الصحفية :” سأتابع مباريات المونديال عبر التلفاز، كما سأقتنص تحليل يخصّني وسيساعدني حتما في مشواري التدريبي، ساشجّع تونس والمغرب لان انصارهم شجّعونا سابقا”
وأضاف ” طبعا مثل بقية المدربين، سأتابع المنافسة منذ البداية وإلى غاية نهاية المباراة، كما سأدعّم قطر الذي سيمثل العرب”.
كما تطرق بلماضي الى قضية عدم تأهله و لاعبيه إلى العرس الكروي “القلب يوجع بعض الشيء لعدم المشاركة وسماع كلمة المونديال”.
وختم بلماضي ” حدث لنا نفس الشيء مع ايطاليا. يجب علينا العمل، والصبر، واطالب من الجمهور الجزائري دعمنا للعودة إلى الطريق الصحيح”.
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