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الرياضة

بلماضي :” سماع كلمة المونديال يوجع القلب لكن سأشجّع هذه المنتخبات”

بقلم عزيز طالبي
بلماضي :” سماع كلمة المونديال يوجع القلب لكن سأشجّع هذه المنتخبات”
بلماضي
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ابدى الناخب الوطني جمال بلماضي استيائه الكبير لعدم قيادة المنتخب الوطني للمشاركة في المونديال الذي سينطلق قبل أيام فقط.
و قال بلماضي في الندوة الصحفية :” سأتابع مباريات المونديال عبر التلفاز، كما سأقتنص تحليل يخصّني وسيساعدني حتما في مشواري التدريبي، ساشجّع تونس والمغرب لان انصارهم شجّعونا سابقا”
وأضاف ” طبعا مثل بقية المدربين، سأتابع المنافسة منذ البداية وإلى غاية نهاية المباراة، كما سأدعّم قطر الذي سيمثل العرب”.
كما تطرق بلماضي الى قضية عدم تأهله و لاعبيه إلى العرس الكروي “القلب يوجع بعض الشيء لعدم المشاركة وسماع كلمة المونديال”.

وختم بلماضي ” حدث لنا نفس الشيء مع ايطاليا. يجب علينا العمل، والصبر، واطالب من الجمهور الجزائري دعمنا للعودة إلى الطريق الصحيح”.

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