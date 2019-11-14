بلماضي: ” سندعم المنتخب بوجوه جديدة قبل تصفيات مونديال 2022″

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه من الصعب على أي لاعب الوصول إلى المنتخب الوطني في ظل الطموح والمستوى الرائع الذي تقدمه التشكيلة الحالية.

وتحدث بلماضي عن التصفيات المؤهلة لنهائيات كان الكاميرون 2021 في حوار مطول لموقع الكاف اليوم الخميس قائلا:

” لدينا مجموعة تنافسية تكون عائلة حقيقية ترغب في مواصلة تحقيق الإنتصارات وحصد الألقاب، خصوصا أن اللاعبين بإستطاعتهم تحقيق ذلك، ومن الصعب الوصول إلى هذه المجموعة لأن كل لاعب يتواجد في أفضل حالاته، لكن المنتخب يبقى مفتوحا أمام كل لاعب قادر على تقديم الإضافة، الأمر يتوقف على كل لاعب ومردوده مع فريقه، وأنا أقول أن من اليوم إلى غاية شهر مارس سيكون أمامنا الوقت الكافي لمعاينة اللاعبين وربما سيكون لدينا وجوه جديدة..أنا لاأقدم أي وعود لكن يوجد العديد من الإحتمالات”.