بلماضي: “سنرى عوار الحقيقي في أكتوبر أو نوفمبر”

اعترف مدرب المنتخب الوطني، جمال بلماضي، بالنقص الفادح الذي يعاني منه، حسام عوار، الذي سيجل خلال تربص جوان الجاري، أول ظهور له بألوان الخضر.

وقال بلماضي، إن الجميع يعلم بأن عوار، لديه نقص واضح، بسبب قلة مشاركاته مع أولمبيك ليون، مضيفا: “لكن من المهم استدعاؤه الآن، من أجل منحه الوقت اللازم للتكيف بشكل سريع، لاسيما وأنه يرغب بشدة في الانضمام إلينا”.

وأضاف مدرب الخضر، في ندوته الصحفية الخاصة بمواجهتي أوغندا وتونس، اليوم الأحد: “سعيد بخطوة عوار في تغيير الدوري والانتقال الى ناد آخر”.

وختم: “متأكد بأننا سنرى عوار الحقيقي بمستواه المعهود في أكتوبر أو نوفمبر القادين، إنه بالفعل لاعب من الطراز العالمي.”