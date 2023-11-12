بلماضي: “سنعتمد تشكيلتين مختلفتين في مبارتي الصومال وموزمبيق”

أكد الناخب الوطني. جمال بلماضي. عزمه منح الفرصة لكل لاعبيه. في مبارتي الصومال. وموزمبيق، ضمن تصفيات كأس العام 2026.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، في ندوته الصحفية: “في المبارتين المقبليتن من المؤكد أننا سنعتمد تغييرات في التشكيلة التي ستخوض المبارة الأولى، والثانية”.

كما أضاف: “بمباشرتنا تصفيات كأس العالم، واقتراب موعد انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا، نسعى لمعاينة الجميع”.

وتابع جمال بلماضي: “نحن مجبرون عى القيام بذلك لعدة اعتبارات، على غرار تنقلاتنا الطويلة، وفترة الاسترجاع التي ستكون قصيرة بين المبارتين”.

يذكر أن المتخب الوطني سيواجه الصومال، يوم 16 نوفمبر الجاري، قبل مواجهة موزمبيق، بمعقل هذا الأخير، يوم 19 من ذات الشهر”.