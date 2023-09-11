بلماضي: “سنعود إلى قسنطينة في تربص أكتوبر”

كشف مدرب الخضر، جمال بلماضي، بأن المنتخب الوطني، سيعود من جديد إلى قسنطينة بمناسبة التربص المقرر شهر أكتوبر المقبل.

وثمن بلماضي اليوم الاثنين، المجهودات والامكانات المسخرة بمدينة قسنطينة، خلال تربص العناصر الوطنية ضمن تربص شهر سبتمبر الجاري.

وقال في تصريحات للإذاعة الجهوية لقسنطينة: “رغم أن التربص لم يكن مبرمجا من قبل إلا أن كل المسؤولين تجندوا لانجاحه.. تلقينا كل الامكانات المادية واللوجستيكية لتسهيل ظروف العمل خاصة ماتعلق بارضية الملعب”.

ووجه بلماضي، شكره إلى القائمين على الهياكل الرياضية وكل العاماين بالقطاع على العمل اليومي الدؤوب الذي قاموا به وفي ظرف وجيز، مبرزا بأن كل الظروف كانت جيدة طيلة تواجد المنتخب بفسنطينة.

وختم: “مثلما وعدنا الجمهور العنابي بالعودة في شهر جوان المنصرم وجسدنا وعودنا باللعب أمام تنزانيا في عنابة، نعد القسنطنيين بالعودة مجددا لهذه المدينة التي تستحق كل التقدير.. كنت أسعى دوما لللعب عبر كامل التراب الوطني، وسنعود إلى قسنطينة في أكتوبر الداخل.”