بلماضي : “سنعود إلى مصر وسط ذكريات جميلة”

أبدى جمال بلماضي تفاؤلا كبيرة قبل عودته رفقة لاعبيه إلى القاهرة حيث قال في الندوة الصحفية”أملك ذكريات جميلة و سنذهب إلى مصر وسط فرحة كبيرة، على ذكريات الماضي وإنجاز الفوز بكاس إفريقيا، لقينا كل شيء جميل في القاهرة و أبرزها أرضية الميدان”.

و عن التحضير للمباراة أمام جيبوتي قال “”حضرنا جيدا للمباراة السابقة، وقبل الحديث عن نتيجة المباراة المقبلة،ننتظر إكتمال التعداد”.

و عن التعداد الذي لم يكتمل بعد بعد قال بلماضي “أول الوافدين بلعمري وبونجاح، و ننتظر وصول بقية اللاعبين لإكتمال التعداد لوضع الورتوشات الاخيرة،خاصة الذين ينشطون في أوروبا”