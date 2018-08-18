بلماضي :”سنكون في مهمة خاصة بغامبيا وهؤلاء أعضاء طاقمي الفني”

إعتبر الناخب الوطني، جمال بلماضي بأن الخرجة الأولى له مع الجزائر ستكون في غاية الصعوبة أمام “غامبيا” في تصفيات الكان.

وقال :”مهمتنا خاصة في غامبيا، لن نكون قادرين على برمجة ودية، لأن تربصنا سينطلق في الثالث سبتمبر والمُباراة في الثامن”.

وأوضح بأن ضيق الوقت، لن يُساعده على تطبيق أفكاره، ولكنه مُستعد للتعامل مع هذا الوضع الحساس.

وكشف التقني عن أعضاء طاقم المُساعد، مُشيرا بأن الفرنسي “سيرج رومانو” سيكون ذراعه الأيمن، وبأن عزيز بوراس سيُشرف على الحُراس.

وأوضح بأن أليكس دلال سيكون مُكلفا بالتحضير البدني لعناصر الخضر.