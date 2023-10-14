بلماضي :” سنلعب داربي في المستوى أمام مصر و الفرصة مواتية للاعبينا الشبّان”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي إنتظاره للمباراة القوية التي ستجمعه ولاعبيه بمنتخب مصر الودية والاستعدادية في الوقت نفسه لتصفيات المونديال و كأس افريقيا المقبلة التي ستجري بكوت ديفوار.

وقال جمال بلماضي في تصريح لقناة أبو ظبي “نحن سعداء في الإمارات، بلد معروف و ملعب معروف، لعبت مع نادي الدحيل في العين، ان شاء الله المباراة تكون جميلة، و تكون في المستوى”.

كما أضاف بلماضي ” ننتظر لعب داربي مغاربي و سيكون فيه الحماس حتما، منتخب مصر له خبرة طويلة و كبيرة، و سيشكل لنا صعوبات كثيرة، المنتخب المنافس يملك تشكيلة ثرية وقوي بدنيا و فنيا”.

وختم مهندس التتويج بكان 2019 “بهذه المباراة سنعطي دافعا أخر لللاعبين الشباب مثل مباراة السنغال”.

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