بلماضي: “سنلعب “كان 2022″ من أجل الدفاع عن لقبنا”

أكد الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أن هدف المنتخب في كأس إفريقيا المقبلة سيكون الحفاظ على التاج المحقق سنة 2019.

وقال “بلماضي” في تصريح لموقع “الفاف”: “تأجيل الكان إلى جانفي 2022 سيكون فرصة لنا من أجل مشاهدة عدد من اللاعبين”.

وأضاف: “من الطبيعي أن يكون هناك لاعبين جدد، ولدي قائمة من اللاعبين الذين وقعوا في نادي أو آخر، وهم لاعبين شباب، وأعتقد أننا سنجدهم ربما غدا في المنتخب الوطني”.

وتابع: “أبطال نسخة 2019 لن يتركوا الفرصة للاعبين آخرين بسهولة، ولكن سيكون هناك لربما شيء جديد خاصة بوجود كأس العالم 2022”.

وختم كلامه: “أعتقد أنه في كان 2022 الهدف واضح وهو الدفاع عن لقبنا”.