بلماضي: “سنمنح الفرصة للاعبين الجدد في وديتي مالي والسويد”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب جمال بلماضي، عن سعيه لمنح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد في الوديتين المقبلتين أمام كل من منتخب مالي، والسويد.
وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “في هاتين الوديتين سنقحم لاعبين لا يملكون خبرة كبيرة مع المتخب لاكسابهم هذه الخبرة وادماجهم”.
كما أضاف: “المبارة ستكون صعبة بالنظر للمنافس وبالنظر للاعبين الذين نسعى لاقحامه والذين قد تكون هذه اول مباراة لهم مع المنتخب”.
وأردف: “مباراة السويد مفيدة جدا، كون هذا الأخير يحتل مركز متقدم ويملك أسلوب لعب مختلف على الطريقة الاوروبية”.
وتابع جمال بلماضي: “نسعى للتطور بمواجهة مثل هذه المنتخبات الجد منظمة رغم اقصائهم من المونديال”.
رابط دائم : https://nhar.tv/kICPP