بلماضي :”سنواجه صعوبات ولا توجد مباريات سهلة في إفريقيا”

اعترف الناخب الوطني جمال بلماضي بصعوبة مأمورية لاعبيه في التحديات الإفريقية رغم الفوز أمام النيجر.

وقال بلماضي في الندوة الصحفية عقب المباراة “لا توجد مباريات سهلة في إفريقيا، نيجريا انهزمت أمام غينيا بيساو داخل القواعد و المغرب تعادل أمام ناميبيا”

كما أضاف الناخب الوطني “توجد عدد من المنتخبات تطورت وعملت جيّدا، نحن وجدنا صعوبات في تسجيل أهداف كثيرة، المنافس شكل لنا صعوبات خاصة في الشوط الأول”

وختم مدرب الكتيبة الوطنية “يجب التقدم بشكل أكبر قبل أيام المباريات التابعة للفيفا حتى نسهّل من مأموريتنا ويسهل علينا التعامل جيّدا مع الخصوم”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption