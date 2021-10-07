بلماضي: “سنواجه منتخبا قويا.. ولا يجب استصغار أي منافس”

تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المنافس المقبل للخضر، منتخب النيجر، أين أشاد بقوة هذا الأخير، وشدّد على ضرورة عدم استصغار أي منافس.

وقال بلماضي خلال ندوة صحفية: “النيجر ليس منتخب كبير في إفريقيا، لكنه يشهد استقرارا مؤخرا مع المدرب كفالي”.

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وأضاف قائلا: “تابعت مباراته الأخيرة أمام بوركينا فاسو، أين وقفوا الند للند مع منافسهم. وصنعوا العديد من الفرص ولديهم دفاع قوي مع فرديات مهمة”. مشيرا في ذات السياق، ” سنواجه فريق قوي بفرديات مهمة، ولا يجب استصغار أي منافس لأننا في تصفيات المونديال”.

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