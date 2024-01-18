بلماضي سيجري تغييرات مهمة على التشكيلة الأساسية أمام بوركينا فاسو

سيجري الناخب الوطني، جمال بلماضي، تغييرات مُهمة على التشكيلة الأساسية، تحسبا لمواجهة، منتخب بوركينا فاسو.

ومن المرتقب أن يجري بلماضي تغييرات على مستوى خط وسط الميدان، بعد الأداء المتواضع في المواجهة السابقة أمام أنغولا.

ووفقاً لتقرير لموقع “العربي الجديد“، فإن بلماضي سيُجري عدة تغييرات على مستوى التشكيلة الأساسية للخضر، ودخول مواجهة بوركينا فاسو بخطة هجومية.

وأكد المصدر، أن بلماضي سيقوم بتعويض عطال بكيفن غيتون ويحتفظ بنفس اللاعبين في خط الدفاع، وتعويض بن طالب برامز زروقي في وسط الميدان.

وأوضح المصدر، أن الناخب بلماضي سيُجدد ثقته في الثنائي بلايلي ومحرز لاعبا الجناح الأيسر والأيمن.

بالإضافة لبغداد بونجاح لقيادة خط هجوم الخضر أمام المنتخب البوركينابي.