“بلماضي” سيعلن عن القائمة المعنية بمواجهة “الطوغو” في الساعات القادمة

الرياضة
  • -
  • 0
“بلماضي” سيعلن عن القائمة المعنية بمواجهة “الطوغو” في الساعات القادمة
بقلم إسماعيل عشاش

سيقوم الناخب الوطني، جمال بلماضي بالإعلان عن القائمة النهائية، المعنية بالمواجهة القادمة أمام “الطوغو”، في الساعات القليلة القادمة.

وكشفت مصادر “النهار” بأن الرجل الأول في “الخضر”، سيكشف المجموعة التي سيعتمد عليها عشية اليوم، أو غدا على أقصى تقدير.

ويُرتقب أن تشهد التشكيلة بعض المُفاجآت، خاصة وأن “بلماضي”، هدد الكثير من الأسماء بالتعرض للإستبعاد المُباشر بعد الخسارة الأخيرة “البنين”.

ويُنتظر أن تجد عناصر مثل، إسحاق بلفوضيل ورشيد غزال نفسها خارج الحسابات، بعد مردودها الهزيل خلال سفرية “كوتونو”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com