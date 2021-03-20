بلماضي سيكون قادرا على إستدعاء مُحترفي الليغ 1.. بشروط

شهدت وضعية الدوليين الجزائريين الناشطين في الليغ 1 الفرنسية، تطورات مُفاجئة خلال الساعات القليلة الماضية، قد تسمح لهم بالتواجد مع الخضر، في التربص القادم.

وكشفت موقع “غول” العالمي، بأن الرابطة الفرنسية، أعلمت أنديتها بإمكانية تسريح لاعبيها الدوليين، خارج الإتحاد الأوروبي.

ووضع هيئة “فانسون لابرون”، شروطا عديدة، مُقابل “التنازل” الذي قامت به في آخر لحظة.

وسيكون على الأندية المعنية والإتحاديات الكروية “الفاف”، توفير بروتوكول صارم، مُقابل تمكين اللاعبين من العودة لأنديتهم بشكل طبيعي.

ويجب أن تخضع العناصر المعنية بالمُباريات الدولية، خارج القارة العجوز، لفحوصات “بي سي أر” يومية.

كما يجب أن تعود الى “ليغزاغون”، على متن طائرات خاصة، للتأكد من عدم مخالطتها لأي شخص أجنبي.

يُشار بأن الخضر، مُهددون بفقدان خدمات 10 لاعبين ينشطون في فرنسا، خلال المواجهتين القادمتين أمام كل من زامبيا وبوتسوانا.