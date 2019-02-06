“بلماضي” سينتظر قُرعة “الكان 2019” قبل التحرك!

كشف البيان الختامي لـ”المكتب الفيدرالي”، بأن الناخب الوطني، جمال بلماضي، سيتريث قبل تحديد طريقة التحضير لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وأوضح مناجير “الخضر”، حكيم مدان، بأن سيلتقي بالرجل الأول في الطاقم الفني لـ”محُاربي الصحراء”، لترسيم برنامج الإستعدادات شهر “أفريل” القادم.

ويأتي هذا الموقف، رغبة من “بلماضي” في التعرف على مُنافسي “الأفناك” في دورة “مصر”، قبل تحديد طريقة التحضير لهم.

ويظهر بأن خليفة “رابح ماجر”، يُفضل عدم إستباق الأحداث، والتركيز على تاريخ “الفيفا” القادم والذي سيعرف مُلاقاة أشباله لـ”تونس” وديا.

يُذكر بأن التقني الجزائري، قام مؤخرا، بجولة أوروبية، راقب خلالها بعض الأسماء، التي يرى بأنها قادرة على تدعيم تشكيلته مُستقبلا.