بلماضي سيُشارك في مؤتمر الفيفا لتطوير كرة القدم

سيُشارك الناخب الوطني جمال بلماضي في مؤتمر عبر الفيديو يُنظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

الموقع الرسمي للفاف كشف أن بلماضي تلقى دعوة من الفيفا للمُشاركة في المؤتمر الذي سيكون يومي ال19 وال21 أكتوبر الحالي.

المؤتمر الذي سيتم تنظيمه عبر تقنية الفيديو سيُشارك فيد مُدربي المنتخبات الوطنية وسيتم مُناقشة مقترحات تتعلق بمستقبل كرة القدم خلاله.

يُذكر أن “الكوتش جمال” غادر الجزائر يوم الأربعاء نحو فرنسا للخلود للقليل من الراحة عقب مواجهتي النيجر.