بلماضي: “شعيبي لم يتردد في قبول تمثيل المنتخب الوطني”
بقلم كريم تيغرمت
أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، تلقيه موافقة لاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، لتمثيل المنتخب الجزائري.
وصرح بلماضي: “تحدثت مع شعيبي وأبدى رغبته وجاهزيته في تمثيل المنتخب الوطني، وعدم تردده في اتخاذ هذا القرار أمر جيد”.
كما أضاف: “شعيبي ليس بحاجة لتغيير جنسيته الرياضية، كونه لم سبق له المشاركة مع المنتخب فرنسا”.
وتابع جمال بلماضي: “علينا منحه الوقت الكافي لتطوير مستواه، هو حاليا في سن 19 عاما، وسنواصل متابعته بكثب”.
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