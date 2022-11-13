بلماضي: “شعيبي لم يتردد في قبول تمثيل المنتخب الوطني”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، تلقيه موافقة لاعب نادي تولوز الفرنسي، فارس شعيبي، لتمثيل المنتخب الجزائري.

وصرح بلماضي: “تحدثت مع شعيبي وأبدى رغبته وجاهزيته في تمثيل المنتخب الوطني، وعدم تردده في اتخاذ هذا القرار أمر جيد”.

كما أضاف: “شعيبي ليس بحاجة لتغيير جنسيته الرياضية، كونه لم سبق له المشاركة مع المنتخب فرنسا”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا منحه الوقت الكافي لتطوير مستواه، هو حاليا في سن 19 عاما، وسنواصل متابعته بكثب”.