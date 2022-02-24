بلماضي ضرب به المثل.. هالر يحطّم رقما قياسيا في رابطة الأبطال

حطّم مهاجم كوت ديفوار سيباستيان هالر رقما قياسيا في رابطة الأبطال بعد تسجيله 11 هدفا بعد تنشيط 7 مباريات فقط في رابطة أبطال أوروبا.

ويعتبر المهاجم هالر ضمن أفضل المهاجمين في القارة السمراء الذي تحدّث عنه. الناخب الوطني جمال بلماضي خلال لقاء الجزائر أمام ساحل العاج في الكان سابقا. وذهب إلى أبعد منذ ذلك. حينما قارنه بمهاجم الخضر محمد أمين عمورة. في القضية التي صنعت الجدل.

يذكر. أن بلماضي ردّ على الانتقادات الكبيرة بشأن تهميشه للمهاجم عمورة. الذي قال أنه يفتقد للخبرة الإفريقية. عكس بعض المهاجيمن في شاكلة المهاجم العملاق.

كما أشار مهندس التتويج بكان 2019. أن منح الفرصة لعمورة سيأتي في وقته.

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بلماضي يحل بالجزائر لمباشرة التحضيرات لمواجهة الكاميرون

عاد الناخب الوطني جمال بلماضي، إلى أرض الوطن، تحسبا للمباراة الفاصلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب الكاميرون.

وسجل بلماضي، وصوله صباح اليوم الأربعاء، إلى مطار “هواري بومدين” بالعاصمة، قبل أن يتنقل إلى مركز سيدي موسى.

كما تأتي عودة بلماضي، إلى أرض الوطن، بهدف مباشرة التحضير للمباراة الفاصلة التي ستجمع الخضر، بمنتخب الكاميرون.

يذكر أن مباراة الذهاب من الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم، ستجرى بالكاميرون، على أن يلعب لقاء العودة بالجزائر.

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