بلماضي ضيف خاص على قناة “RMC” الفرنسية
بقلم فيصل زيان بوزيان
سيحل الناخب الوطني. جمال بلماضي، أمسية اليوم الإثنين، ضيفا على قناة RMC الفرنسية في حصة Rothen S’enflamme.
وحسب تغريدة القناة الفرنسية على تويتر، سيتم الحوار اليوم، عبر البث الإذاعي المباشر بموقع InfoTalk Show، بداية من الساعة الـ18 مساءا لغاية 20.00.
كما ذكر ذات الموقع، أنه سيتم التطرق لعدة مواضيع وقعت في الأسابيع الأخيرة سيتطرق لها الناخب الوطني لتوضيحها.
🚨 Événement des 18h sur RMC !
🇩🇿 Djamel Belmadi sera l’invité exceptionnel de Rothen s’enflamme et reviendra sur l’actualité de ces dernières semaines. pic.twitter.com/nizXNW4mNH
— Rothen s’enflamme (@Rothensenflamme) May 2, 2022
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