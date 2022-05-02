بلماضي ضيف خاص على قناة “RMC” الفرنسية

سيحل الناخب الوطني. جمال بلماضي، أمسية اليوم الإثنين، ضيفا على قناة RMC الفرنسية في حصة Rothen S’enflamme.

وحسب تغريدة القناة الفرنسية على تويتر، سيتم الحوار اليوم، عبر البث الإذاعي المباشر بموقع InfoTalk Show، بداية من الساعة الـ18 مساءا لغاية 20.00.

كما ذكر ذات الموقع، أنه سيتم التطرق لعدة مواضيع وقعت في الأسابيع الأخيرة سيتطرق لها الناخب الوطني لتوضيحها.