بلماضي : “طلبت من المحليين “يوجعولي راسي” باش نبدل رايي”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي أنه طالب من اللاعبين المحليين أن يساعدوه من تغيير نظرته لاعبي البطولة من خلال التألق في المباراة الودية التي لعبها الخضر أمام المنتخب القطري.

وتحدث بلماضي في حوار حصري لتلفزيون النهار سيتم بثه أمسية اليوم بداية من الساعة السابعة مساء أين تطرق للعديد من النقاط التي تخص المنتخب قائلا:

“كنت أنتظر تألق اللاعبين المحليين، لأنني قلت لهم “وجعولي راسي” إجعلوني أغير رأيي بخصوصكم، أعطوني فرصة من أجل التريث بخصوص مستوى البطولة”

وأَضاف: ” في الحقيقة اللاعبين المحليين أبانو عن مهارات كبيرة أكثر مما كنت أتصور..هذه القائمة لم تتكون من الصدفة، لأنني تابعتهم بإهتمام كبير”.