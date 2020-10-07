بلماضي: “طلبت مواجهتين من العيار الثقيل”

كشف الناخب الوطني “جمال بلماضي”، أنه أصر على مواجهة منتخبين من العيار الثقيل في هذه الفترة بالذات.

وقال بلماضي في ندوته الصحفية: “كان يمكننا أن نختار منتخبين أقل قوة ولربما مباراتين سهلتين مع احتراماتي للجميع”.

وأضاف: “طلبت مواجهة هذه المنتخبات، ومواجهة نيجيريا صعبة والجميع شاهد مباراتنا في الكان الأخيرة”.

وتابع: “سيكون منافسا صعبا، واردت مواجهة المنتخب المكسيكي الذين يمروت بأفضل فتراتهم ولم ينهزموا منذ 20 مباراة”.

وختم كلامه: “أبحث عن التطور وهذا ما أريده بالرغم من عدم المنافسة بسبب فيروس كورونا، لدي هذا التاريخ فقط وأصريت على مواجهة منتخبات كبيرة وسنرى كيف ستكون ردة فعلنا”.