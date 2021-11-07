بلماضي: “عسلة من حقه أن يطمح في التواجد رفقة الخضر”

أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، بأن الحارس الجزائري مليك عسلة، من حقه أن يطمح في التواجد رفقة الخضر.

وصرح بلماضي، اليوم الأحد، خلال ندوته الصحفية: “عسلة مثل أي لاعب جزائري، من حقه أن يطمح في التواجد رفقة المنتخب الوطني”

وأضاف مدرب الخضر: “نحن نتابع جيدا البطولة التي ينشط فيها، والمستوى الذي يقدمه رفقة ناديه”.

وتابع جمال بلماضي: “حاليا نملك ثلاث حراس في المنتخب الوطني والمنافسة جد عالية، لكن كل شيء ممكن مستقبلا”