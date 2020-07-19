بلماضي :”عشت حالة من القلق على أسرتي بسبب فيروس كورونا”

كشف الناخب الوطني جمال بلماضي، بأنه عاش أسابيع من القلق، بعد إنتشار فيروس كورونا في مُختلف بقاع العالم الأشهر الماضية.

وقال في تصريحات لموقع “الفاف” :”مثلي مثل الجميع، عند إنتشار هذا الفيروس عشت حالة من القلق، وهذا أمر منطقي”.

وأضاف :”لقد كنت خائفا على أسرتي وأبنائي من التعرض لهذا الوباء، ولكن الحمد لله أعتقد بأننا تجاوزنا الفترة الأصعب حاليا”.

وواصل :”لقد تغير كل برنامجي، فالأطفال أصبحوا مُجبرين على المكوث فالبيت، والدراسة توقفت، وتعير نمط حياتنا كُليا”.

وفي نهاية المطاف تطرق مدرب الخضر للجانب الإيجابي لفترة الحجر الصحي، مؤكدا بأنها سمحت له التواجد مع عائلته بشكل أكبر.