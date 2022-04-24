بلماضي: “عشنا سيناريو دراماتيكي لن يمحى من ذاكرتنا بسهولة”
بقلم كريم تيغرمت
كشف الناخب جمال بلماضي، الوضعية التي يتواجد عليها، بقعد قرابة شهر من اقصائه المر رفقة الخضر في بلوغ مونديال قطر.
وصرح بلماضي، لموقع “الفاف”: “تاريخ 29 مارس لن يمحى من ذاكرة اللاعبين، الأطقم الوطنية والجماهير الجزائرية، بالنظر للخيبة التي عشناها”
كما أضاف: “عشنا سيناريو دراماتيكي، طيلة أطوار هذه المباراة، وفي النتيجة الختامية التي انتهت عليها، ومن الصعب نسيان كل ذلك”.
وتابع بلماضي: “لن نكذب بالقول أننا تجاوزنا كل ذلك، لازلنا تحت تأثير الصدمة، وسنحملها لمدة، لكنها ستخف يوما بعد يوم”.
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