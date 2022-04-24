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الرياضة

بلماضي: “عشنا سيناريو دراماتيكي لن يمحى من ذاكرتنا بسهولة”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “عشنا سيناريو دراماتيكي لن يمحى من ذاكرتنا بسهولة”
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كشف الناخب جمال بلماضي، الوضعية التي يتواجد عليها، بقعد قرابة شهر من اقصائه المر رفقة الخضر في بلوغ مونديال قطر.

وصرح بلماضي، لموقع “الفاف”: “تاريخ 29 مارس لن يمحى من ذاكرة اللاعبين، الأطقم الوطنية والجماهير الجزائرية، بالنظر للخيبة التي عشناها”

كما أضاف: “عشنا سيناريو دراماتيكي، طيلة أطوار هذه المباراة، وفي النتيجة الختامية التي انتهت عليها، ومن الصعب نسيان كل ذلك”.

وتابع بلماضي: “لن نكذب بالقول أننا تجاوزنا كل ذلك، لازلنا تحت تأثير الصدمة، وسنحملها لمدة، لكنها ستخف يوما بعد يوم”.

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