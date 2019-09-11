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بلماضي :”عطال مثال حي للكرة الحديثة”

الرياضة
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بلماضي :”عطال مثال حي للكرة الحديثة”
بقلم حكيم شق الطين

إعتبر مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، جمال بلماضي، اليوم الأربعاء، أن المدافع الدولي يوسف عطال لاعب فريد من نوعه.

وفي مكالمة هاتفية، خص بها راديو “RMC” الفرنسي، كال الناخب الوطني بالمدح في حق الظهير الأيمن لنادي نيس الفرنسي.
وخاطب بلماضي صحفي الراديو: “لابد أنّكم تتابعون وتهتمون لما يقدّمه عطال مع نيس أكثر”.
وأضاف قائلا: “عطال مثال للكرة الحديثة، عطال فريد من نوعه، يلعب في ناديه كجناح، فيما أوظّفه أنا كظهير”.
وتابع قائلا: “رغم هذا، يؤدي الدورين الدفاعيين والهجوميين كما يجب، أتوقع أنّه سيذهب بعيدًا”.


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