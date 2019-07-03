بلماضي: ” عظم الله أجركم.. إنا لله وإنا إليه راجعون”

أبدى الناخب الوطني جمال بلماضي تأثرا شديدا لدى تلقيه خبر وفاة رئيس رابطة مستغانم حمداني حمدان مباشرة بعد عودته من القاهرة.

وتقدم بلماضي بخالص التعازي لعائلة الفقيد في تصريح للموقع الرسمي للفاف قائلا:

“تلقينا خبر وفاة حمداني حمدان رئيس رابطة مستغانم لكرة القدم ببالغ الحزن والأسى، خصوصا أنه كان حاضرا هنا بالقاهرة من أجل تدعيمنا، الحمد لله تمكنا من إسعاده خلال أيامه الأخيرة”.

وأضاف: “تفاجئنا كثيرا لدى سماعنا أنه توفي مباشرة فور وصوله إلى الجزائر..الاله يرحموا ..إن شاء الله يرزق الصبر لعائلته، عظم الله أجركم، إنا لله وإنا إليه راجعون..”.

“الحمد لله أن الحادثة جرت في الجزائر وليس هنا في مصر لأن الوضع كان سيصبح أكثر تعقيدا، وفاته أثرت فينا كثيرا وإن شاء الله الصبر للعائلة”.