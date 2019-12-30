بلماضي: “عقلية بن ناصر أكبر من سنه وأوناس جوهرة”

أشاد مدرب الخضر، جمال بلماضي، بلاعبيه إسماعيل بن ناصر، وآدم أوناس، اللذان يعتبران مستقبل المنتخب الوطني.

وصرح بلماضي، للتلفزيون الجزائري، بخصوص بن ناصر: “هو لاعب ناضج جدا، مقارنة بسنه الصغير، يترك انطباع بأنه أكبر من سنه الحقيقي”.

وأَضاف: “هو لاعب منظم جدا في حياته، ويعرف إلى أين يريد الوصول، وهذا النوع من اللاعبين بإمكنهم دائما الذهاب بعيدا في مشوارهم”.

وتابع: “كلاعب هو يملك امكانيات كبيرة جدا، وانتظر فرصته مع الخضر بفارغ الصبر، وقد أظهر بأنه لاعب جد مهم في المنتخب”.

وبخصوص آدم أوناس، قال بلماضي: “أوناس موهبة كبيرة، هو مثل الجوهرة التي يجب صقلها جيدا، وهو يطمح لإظهار كل موهبته”.

وأَضاف: “نعمل على مساعدة أوناس، لصقل موهبته الكبيرة من خلال العمل الجاد، لأنه يملك مستقبل كبير في انتظاره”.