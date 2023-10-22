بلماضي على بعد أقل من شهرين لتحديد قائمته الموسعة الخاصة بـ”كان 2023″

حدد الإتحاد الإفريقي لكرة القدم. آخر أجل للمنتخبات المشاركة في “كان 2023”. من أجل ارسال القائمة الموسعة للاعبيها.

وحسب ما كشفت عنه “الكاف”، سيكون تاريخ 13 ديسمبر المقبل، آخر أجل أمام المنتخبات المشاركة في “الكان”، لارسال القائمة الموسعة للاعبيهم، والتي تضم 55 لاعبا.

كما أوضحت ذات الهئية، بأنه لن يقبل تواجد أي لاعب في القائمة النهائية، دون تواجده في القائمة الموسعة التي تضم 55 لاعبا.

وبهذا سيكون الناخب الوطني جمال بلماضي، مجبرا على تحديد خياراته، فيما تعلق بالقائمة الموسعة للمنتخب الوطني، مع بداية شهر ديسمبر المقبل.