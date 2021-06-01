بلماضي :”عليكم الحذر.. هذا ما ضيعناه بسبب التساهل مؤخرا”

أكد الناخب الوطني، جمال بلماضي، بأنه يُفضل الحديث عن تحضيرات أشباله خلال الندوة الصحفية، التي عقدها صبيحة اليوم الثلاثاء، بالمركز التقني لسيدي موسى. وأكد أن ما حدث خلال التربص الماضي، سيتم التطرق إليه في الوقت المُناسب.

وقال أفضل مُدرب في إفريقيا 2019 :”لا يُمكنني التنبؤ بالمُستقبل، لا أعلم إن كان تأجيل تاريخ الفيفا مُفيد أم لا، لأن المُستويات ستتغير بين موعد وآخر، ولكن هذا ليس مُشكلا بالنسبة لي”.

وأضاف :”الأهم هو أننا نمتلك الفُرصة من أجل اللعب بشكل ودي، وهي مواعيد مهمة جدا بالنسبة لي، وعلى الإعلاميين الحذر مما يقومون بنشره، لأن ذلك حدث خلال التجمع الأخير، عندما وُصفت المُباريات بغير المهمة، وفي نهاية المطاف، ضيعنا مركزا في ترتيب الفيفا”.

وواصل :”تواريخ الفيفا، ودية كانت أو رسمية، فهي مهمة وعلينا استغلالها من أجل تحقيق الانتصارات، ومواصلة التطور، ومنح الفُرصة لعناصري لإثبات نفسها”.