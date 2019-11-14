بلماضي: “علينا أن لا نكرر أخطاء الماضي”

أبدى الناخب الوطني “جمال بلماضي” ثقته الكبيرة في أشباله من أجل مواصلة التطور وتقديم أفضل العروض الكروية مستقبلا.
وقال “بلماضي” في حوار أجراه مع موقع “الكاف”: “هدفنا هو مواصلة التطور والتأهل لنهائيات كأس إفريقيا 2021”.
وأضاف: “كوننا أبطال القارة السمراء لا يعني أننا ضمنا التأهل لنهائيات الكان المقبلة، علينا مواصلة العمل”.
وتابع: “أعطيكم مثال ما حدث لنا في 2010، وصلنا لنصف نهائي الكان، ولعبنا المونديال ولم نتأهل لكان 2012”.
في حين ختم كلامه قائلا: “علينا أن نعمل وأن نتطور فهذا الشيء الوحيد الذي يجعلنا قادرين على التأهل للكان”.
كما أكد “بلماضي” أنه بعد ضمان التأهل لـ “كان 2021” سيكون على الخضر الدفاع عن لقبهم.
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