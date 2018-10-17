بلماضي: “علينا أن نتمتع بالإرادة والقوة عندما نلعب خارج الديار”

عاد المنتخب الجزائري لأرض الوطن صباح اليوم الأربعاء (03:30) والخيبة بادية على وجوه اللاعبين الذين فشلوا في تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة أمس ضد البنين.

ورفض اللاعبون الإدلاء بأي تصريح واعتذروا عن ذلك، قبل أن يتحدث جمال بلماضي لوسائل الإعلام.

وقال بلماضي: “كما قلت سابقا، كنا خارج الخدمة في الشوط الأول وكان تنقصنا الكثير من الأشياء من أجل الفوز في إفريقيا”.

وأضاف: “بهذه الكتيبة وهذه المجموعة حقق المنتخب الانتصارات خارج الديار، كما أنّ آخر انتصار كان ضد السيشل منذ عامين”.

وتابع: “تحدثت كثيرا على هذا الموضوع مع اللاعبين وسألتهم عن الأسباب التي جعلتهم لم يحققوا الانتصارات، وإيجاد سبب المرض خطوة أولى للشفاء”.

وختم كلامه: “علينا أن نكون مستعدين الآن، المشكل أكبر من أن يكون نفسي، علينا أن نتمتع بالإرادة والقوة عندما نلعب خارج الديار”.