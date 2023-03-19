بلماضي: “علينا التركيز والاهتمام أكثر بالتكوين في الجزائر”
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، على مشكل التكوين في الجزائر، مشددا على ضرورة منح أهمية أكثر لهذا المجال.
وقال بلماضي في هذا الخصوص: “لدينا المواهب اللازمة في الجزائر علينا فقط الاهتمام بالتكوين مثلما يحدث في فرنسا”.
كما أضاف: “التكوين يعتبر مشكل كبير في كرة القدم الجزائرية، وعلينا الاهتمام أكبر بهذا الجانب مستقبلا”
وتابع جمال بلماضي: “يجب التركيز على انشاء عدة مراكز التكوين، من أجل تكوين لاعبين يعودون بالفائدة علينا مستقبلا”.
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