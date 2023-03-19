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الرياضة

بلماضي: “علينا التركيز والاهتمام أكثر بالتكوين في الجزائر”

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي: “علينا التركيز والاهتمام أكثر بالتكوين في الجزائر”
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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، على مشكل التكوين في الجزائر، مشددا على ضرورة منح أهمية أكثر لهذا المجال.

وقال بلماضي في هذا الخصوص: “لدينا المواهب اللازمة في الجزائر علينا فقط الاهتمام بالتكوين مثلما يحدث في فرنسا”.

كما أضاف: “التكوين يعتبر مشكل كبير في كرة القدم الجزائرية، وعلينا الاهتمام أكبر بهذا الجانب مستقبلا”

وتابع جمال بلماضي: “يجب التركيز على انشاء عدة مراكز التكوين، من أجل تكوين لاعبين يعودون بالفائدة علينا مستقبلا”.

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