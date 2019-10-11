بلماضي: “علينا العمل لتفادي سيناريو الكاميرون في تصفيات المونديال”

شدّد الناخب الوطني، جمال بلماضي، على ضرورة أخذ العبرة من سيناريو منتخب الكاميرون، الذي أحرز كأس أمم إفريقيا 2017، وفشل في بلوغ نهائيات مونديال 2018.

وصرح جمال بلماضي، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي “للفيفا”: “بعد الإنجازات الكبيرة، نلاحظ دائما تراجع في المستوى، وهنا تتعقد الأمور”.

وضرب بلماضي مثلا بمنتخب الكاميرون، موضحا: “الكاميرون عجز عن ضمان التأهل لمونديال روسيا 2018، ونتائجه في “الكان”، لم تكن رائعة”.

وتابع جمال بلماضي: “علينا التعلم من هذه الدروس، قبل الشروع في مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم”.