بلماضي.. علينا ايجاد حل لهذا المشكل في أقرب فرصة
بقلم كريم تيغرمت
تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المشاكل التي يعاني منها الخضر، والتي يأمل في ايجاد حل لها في أقرب فرصة.
وصرح بلماضي، من مطار دوالا بالكاميرون: “لا يجب أن نحدث ثورة في المنتخب الوطني بعد خسارتنا لمبارتين”.
كما أضاف: “الهدف الوحيد الذي سجلناه في هذه الدورة لم يأتِ عن طريق مهاجم، وعلينا ايجاد حل لهذا المشكل”.
وتابع جمال بلماضي: “أول أمر علينا القيام به هو إعادة مراجعة حساباتنا كأول خطوة، ودراسة سبب هذا الفشل”.
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