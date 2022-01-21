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الرياضة

بلماضي.. علينا ايجاد حل لهذا المشكل في أقرب فرصة

بقلم كريم تيغرمت
بلماضي.. علينا ايجاد حل لهذا المشكل في أقرب فرصة
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تحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، عن المشاكل التي يعاني منها الخضر، والتي يأمل في ايجاد حل لها في أقرب فرصة.

وصرح بلماضي، من مطار دوالا بالكاميرون: “لا يجب أن نحدث ثورة في المنتخب الوطني بعد خسارتنا لمبارتين”.

كما أضاف: “الهدف الوحيد الذي سجلناه في هذه الدورة لم يأتِ عن طريق مهاجم، وعلينا ايجاد حل لهذا المشكل”.

وتابع جمال بلماضي: “أول أمر علينا القيام به هو إعادة مراجعة حساباتنا كأول خطوة، ودراسة سبب هذا الفشل”.

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