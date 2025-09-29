بلماضي: “علينا ايجاد طريقة لايقاف رياض محرز”

اعترف الجزائري جمال بلماضي، مدرب نادي الدحيل، بقوة، وخطورة مواطنه رياض محرز، نجم نادي الأهلي، قبل المواجهة التي ستجمع الفريقين اليوم الإثنين، ضمن الدوري السعودي.

وصرح بلماضي، في ندوته الصحفية: “محرز لاعب كبيرة لا شك في ذلك، وعندما تواجه لاعباً بمواصفاته، يجب منحه أهمية خاصة، بفرض رقابة لصيقة عليه، أو إيجاد الطريقة الأنسب لإيقافه”.

كما أضاف: “ليس من الحكمة أن يتم تجاهل لاعب مثله، يصنع الفارق في أي لحظة، يظهر فجأة ليصنع الفارق سواء بالتسجيل، أو الصناعة، ويغير اللعبة تماماً”.

وأردف بلماضي: “مراقبة لاعب مثل رياض، لا تكون فقط في الحالة التي يكون فيها مشاركاً في اللعب، يتعين علينا أن نكون حذرين في التعامل معه”.

وتابع جمال بلماضي: “مما لا شك فيه أننا درسنا محرز جيداً كفريق، وسندافع بشكل جيد أمام كل لاعبي الأهلي، وأمام رياض على وجه الخصوص”.